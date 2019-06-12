أخبار مصر | وزير شئون مجلس النواب يعلن خلو الوزارة من مُتعاطي المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير شئون مجلس النواب يعلن خلو الوزارة من مُتعاطي المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أنه في إطار حملة الدولة للكشف عن تعاطي المخدرات بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والتحليل المفاجئ للعاملين بالمؤسسات الحكومية، تم يوم الأحد الماضي الموافق 962019 إجراء التحليل الكاشف عن تعاطي المخدرات على جميع موظفي وزارة شئون مجلس النواب.

وقال "مروان"، إن جميع النتائج جاءت سلبية لتعلن عن خلو الوزارة من متعاطي المخدرات.

وأعرب وزير شئون مجلس النواب عن اعتزازه بهذه النتيجة، والتي لم تكن مفاجئة بالنسبة له لما لمسه من كفاءة وانضباط ملحوظ لجميع العاملين بالوزارة في أداء العمل، مؤكدًا أن الحكومة تهدف بهذه الإجراءات إلى تحقيق أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على حيويته وصحته، ووجه التحية الشخصية لكل العاملين بالوزارة.