أخبار مصر | الجيزة تستجيب لــ97% من بلاغات المواطنين الخاصة بالمياه والنظافة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المواطن عليه دور رقابي هام لمعاونه المحافظة فى الإبلاغ عن اى مشكلات أو معوقات، لمتابعتها والعمل على سرعة حلها سواء تتعلق بمخالفات البناء أو إهدار مياه الشرب أو وجود مخلفات رتش وقمامة وإشغالات.

وأشار إن المحافظة، تلقت 2000 بلاغاً وشكوى من المواطنين من خلال غرفه العمليات بالديوان العام، خلال الشهر الماضي وتم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الواردة، وجارى المتابعة لاستكمال حل باقى المشكلات التى تم استقبالها من المواطنين.

أضاف راشد، أن عدد البلاغات التي تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضي يعد هو الأكبر على الإطلاق ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أى مشكلات.

وأشار راشد إن البلاغات تنوعت ما بين أعطال بالكهرباء وانقطاعات او ضعف بالمياه ووجود تعديات واشغالات ومخالفات بناء وتصدعات ونظافة.

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وأضاف المحافظ أن نسبه البلاغات الواردة من المواطنين بالإحياء أعلى من نسبه البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين بالمراكز والمدن، مشيرًا ان اجمالى عدد البلاغات الواردة من المواطنين بشأن مخالفات المباني (بناء مخالف) بلغت 121 بلاغ، حيث جاء حى الهرم فى المرتبة الأولى ب 38 بلاغاً و تم ازاله 34 مخالفه منها وجارى استكمال ازاله باقى المخالفات ثم حى بولاق الدكرور 18 تم ازاله 16 منها وجارى الاستكمال وباقى الشكاوى موزعة على الإحياء والمراكز والمدن.

كما تم استقبال بلاغات بشان مخالفات تصدعات (انهيار سقف وتصدع وإعمال حفر وأعمال هدم) وبلغت 90 بلاغ وتم التعامل الفوري معها.

وأشار المحافظ انه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على الرقم 114 الخاص بغرفة عمليات المحافظة وذلك على مدار اليوم .

ويذكر أن عدد البلاغات الواردة الشهر الماضي بشان وجود إشغالات لمطاعم ومقاهى ومنشآت تجارية بلغ 218 بلاغ، حيث يأتي حى العمرانية ب 57 بلاغ تم تنفيذهم بالكامل وازاله كافه المخالفات و30 بلاغا بحى الهرم تم التعامل معهم.