مصر | "قُتل 17 عاملا بداخله".. "النقض" تؤيد أحكام الإعدام على 4 متهمين بحريق ملهى العجوزة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بحرق ملهي العجوزة علي حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات وأيدت أحكام الإعدام بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، قضت بإعدام 4 متهمين لاتهامهم بحرق "ملهى الصياد" الذي أسفر عن مقتل 17 عاملا بداخله.

وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إنه بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فقد ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين، أن المتهمين أضرموا النيران عمداً في مبنى ليس مملوكا لهم "مطعم وملهى ليلى"، ما أسفر عن وفاة 17 شخصا، وأحرزوا وحازوا بواسطة المتهم الأول أدوات تستخدم في التعدي، وزجاجتين مولوتوف، وأحرز المتهم الثالث سلاح ناري خرطوش.