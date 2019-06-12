مصر | "من داخل لجانهم".. ضبط 7 طلاب نشروا امتحان الإنجليزي على الـ"واتس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من داخل لجانهم".. ضبط 7 طلاب نشروا امتحان الإنجليزي على الـ"واتس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم 7 طلاب بالثانوية العامة، خلال امتحانهم مادة اللغة الإنجليزية اليوم، بنشر صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة عبر تطبيق "واتس آب"، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورصدت المتابعة اضطلاع عدد من طلاب مدارس ( عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بالمعصرة بالقاهرة - الراية بكرداسة بالجيزة - بلقاس بالدقهلية - المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم بالمنوفية - الإعدادية القديمة بنين بسوهاج - زید بن حارثة الإبتدائية بديروط بأسيوط - علي مبارك للتعليم الأساسي بديروط بأسيوط )، بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء الموافق 13 يونيو الجاري عبر تطبيق المحادثات النصية الخاص بالهواتف المحمولة ( واتس أب ) عقب بدء الامتحانات.

وتم التعامل فنيا فور تداول تلك الصفحات وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم ( عدد ۷ طلاب ) داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في نشر تلك الصفحات.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتلك المدرس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب المقار لجان الامتحانات بهواتفهم المحمولة.