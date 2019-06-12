مصر | بـ"بنادق" و"ذخيرة" و"6 كيلو بانجو".. سقوط تاجر "كيف" في منيا القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"بنادق" و"ذخيرة" و"6 كيلو بانجو".. سقوط تاجر "كيف" في منيا القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي ورود معلومات إلي قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بقيام عاطل، 38 سنة، مقيم بناحية كفر نشوة بدائرة مركز شرطة منيا القمح، بالاتجار في الأسلحة النارية، والذخائر، بدون ترخيص والمواد المخدرة، متخذاً من محل إقامته مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - فرد روسي - 8 طلقات مختلفة الأعيرة - 6 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر- مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية، والذخائر، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.