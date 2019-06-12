مصر | التحقيق في قيام موظفين بالشهر العقاري فرع محكمة زينهم بسب إحدى السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في قيام موظفين بالشهر العقاري فرع محكمة زينهم بسب إحدى السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة السيدة زينب، التحقيق في بلاغ مقدم من إحدى السيدات تتهم فيه موظفي الشهر العقاري فرع محكمة زينهم، بالتعدي عليها بالسب والتعمد في تأخير طلبها.

وتعود البداية عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى نيابة السيدة زينب ضد موظفي الشهر العقاري تؤكد فيه تعمدهم في التأخير طلبها مما جعلها تتعطل لمدة كبيرة في تخليص أوراقها.



وأوضحت السيدة أن الموظفين عندما طالبتهم بسرعة إنهاء أوراقها، قاموا بالتعدي عليها لفظيًا بالسب والقذف، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة ضدهم.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات