مصر | "نصف مليون جنيه".. حبس مالكة كافيه بتهمة النصب على خليجي بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نصف مليون جنيه".. حبس مالكة كافيه بتهمة النصب على خليجي بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة مصر القديمة، حبس مالكة «كافيه» بمدينة شرم الشيخ متورطة بالنصب على الأجانب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد اتهام مواطن سعودي الجنسية لسيدة تمتلك كافيه في مدينة شرم الشيخ بالنصب عليه والاستيلاء على نصف مليون جنيه منه.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.