مصر | "نصف مليون جنيه".. حبس مالكة كافيه بتهمة النصب على خليجي بمصر القديمة

وكما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا يفيد اتهام مواطن سعودي الجنسية لسيدة تمتلك كافيه في مدينة شرم الشيخ بالنصب عليه والاستيلاء على نصف مليون جنيه منه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.