مصر | مصدر أمني لـ"الخليج 365": واقعة اغتصاب فتاه ببدر "مفبركة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني لـ"الخليج 365": واقعة اغتصاب فتاه ببدر "مفبركة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأنه لا يوجد أساس من الصحة لواقعة اختطاف فتاة واغتصابها ببدر، حيث نشرت معظم المواقع الصحفية أنه قد تم اختطاف فتاة تدعى عبير عن طريق اقتيادها الى أحد المنشآت المجاورة وتناوب المجرمين على اغتصابها.

وأكد المصدر، لـ"الخليج 365"، أنه فور رؤية ما نشر سارعت الجهات الأمنية إلى طمأنة المواطنين أنه لا يوجد للواقعة أي أساس من الصحة، وبالبحث في دفاتر القسم لم يستدل على واقعة مماثلة.

وكانت الصحف قد نشرت أنه تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من "عبير. ح"، 20 سنة، تتهم فيه عاطلين باختطافها تحت تهديد السلاح واغتصابها داخل مبنى تحت الإنشاء وبعمل التحريات دلت أن المتهمين هما "أحمد. ح"، و"عمرو. ا"، عاطلان، وأنهما اختطفا المجني عليها أثناء تواجدها مع صديقها "سائق" حيث قاما بالتعدي عليه بعصا خشبية واختطفوها واغتصبوها بمبنى تحت الإنشاء،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

وأهاب المصدر الأمني الوسائل الإعلامية فى تحرى الدقة لعدم نشر الخوف لدى المواطنين معربا أن سبب تسرب الشائعة هو أحد الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي وأن معظم الصحف قد نشرت الواقعة دون تحرى الدقة.