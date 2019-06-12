مصر | "النقض" تبرئ 3 متهمين بقضية حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تبرئ 3 متهمين بقضية حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من 3 متهمين المحكوم عليهم حضوريا بالسجن المشدد، في القضية رقم 34057 لسنة 2015 جنايات حلوان وقضت ببراءتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في وقت سابق، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد آخر بالسجن 5 سنوات، في قضية حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان في شهر مارس 2014.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014 حيث أحالت النيابة المتهمين للمحاكمة بتهمة قيامهم بالتجمهر وقطع الطريق، وإحراق سيارة شرطة تابعة لقسم حلوان.