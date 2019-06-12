شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 15 من مصابي العمليات الحربية وأسر شهداء الجيش والشرطة بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب ومصابى العمليات الحربية، حفلاً لتكريم 15 من المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة بمحافظة البحيرة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء أ.ج باسم عزت علام، مدير الجمعية، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء فاضل عمار، نائب مدير الأمن، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية.

وتم خلال الاحتفال توزيع الهدايا على عدد 5 من مصابي العمليات الحربية، و5 من أسر شهداء القوات المسلحة، و5 من أسر شهداء الشرطة.

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وأكد محافظ البحيرة أهمية التواصل المستمر مع أهالينا من الأبطال والمحاربين القدامى وأسر الشهداء الأوفياء ومصابي العمليات الحربية، وفاءً وعرفاناً وتقديرًا لدورهم في خدمة الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن «المحافظة حريصة على الالتقاء بهم والذى يمثل دافعاً ونستلهم منه روح الفداء، وأن الوطن هو الكلمة التي تستحق أن نموت لأجلها»، لافتا إلى أنه «رغم الصعوبات التي تواجه الوطن في الوقت الراهن إلا أن معركة التعمير والبناء تسير بخطى سريعة ومدروسة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

من جهته، قال الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف، إن الاحتقال يمثل يوم الوفاء لمن قدموا أرواحهم في سبيل الله، وأن أرفع المنازل عند الله هي منازل الشهداء بعد النبيين، وأن الشهيد يُشفع لسبعين من أهله. فيما دعا اللواء أ.ح باسم عزت علام، الجميع للوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ونقل لهم تحيات الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اللقاء بالمصابين وأسر الشهداء ليس لتجديد الأحزان بل هو لتكريم أنبل فئات الوطن والجيل العظيم الذي رفض الاستسلام للهزيمة وآثر التضحية بروحه فداءً للوطن.

وأشار «علام» إلى أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها، وجعلت يوم التاسع من مارس من كل عام، والذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، يوماً للاحتفال بشهدائها، مؤكداً أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل دوما محل اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تحرص على تكثيف التواصل بأسر الشهداء وذويهم وتبذل كل ما في وسعها لدعمهم ورعايتهم، مشيرا إلى أن القوات المسلحة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بجمعية المحاربين القدماء لدورها الهام في رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم الكامل وتواصلها الدائم مع أسرهم وذويهم والتأكد من توفير كافة سبل الرعاية الطبية والمادية والمعنوية عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.

حفل تكريم المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة في جميعة المحاربين القدامى بمحافظة البحيرة

حفل تكريم المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة في جميعة المحاربين القدامى بمحافظة البحيرة

حفل تكريم المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة في جميعة المحاربين القدامى بمحافظة البحيرة

حفل تكريم المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة في جميعة المحاربين القدامى بمحافظة البحيرة

حفل تكريم المصابين وأسر شهداء الجيش والشرطة في جميعة المحاربين القدامى بمحافظة البحيرة