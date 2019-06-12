شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادت تشغيل محطات «هارون وألف مسكن ونادي الشمس» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المهندس على الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، عقدا اجتماعا طارئا مع جميع مساعدي وقيادات الشركة بالخطوط الثلاثة، اليوم الأربعاء، استعدادا لتشغيل محطات (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس) من الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو.

جاء الاجتماع بناءً على تعليمات وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بافتتاح المحطات الجديدة وتشغيلها تشغيلا تجريبيا بالركاب بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي بدون ركاب، والتأكد من انتهاء كافة الاختبارات التشغيلية وأنظمة المسير، بداية من يوم السبت الموافق ١٥ يونيو الجاري، يتبعها تشغيل محطة هليوبوليس خلال احتفالات أكتوبر المقبلة للانتهاء من وضع اللمسات النهائية بالمحطة.

Advertisements

ويأتي تشغيل هذه المحطات تزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الحالي والتي ستساهم في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات.

وصرح المتحدث الرسمي بأنه نوقش خلال الاجتماع كافة التجهيزات المتعلقة بتشغيل المحطات الجديدة والتى تقدم خدمة لا تقل عن الخدمة المقدمة في الدول الأوروبية، حيث يعمل به أسطول من القطارات تقدر بـ(15 قطارا) جميعها مكيفة الهواء بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل (5.15 صباحاً) وحتى الساعة (الواحدة صباحاً) بعدد رحلات (420) رحلة يومياً، وبزمن تقاطر (5 دقائق).

وأضاف «عبدالهادي» أن الخط الثالث يعمل من محطة العتبة (والتي تعد محطة تبادلية مع الخط الثاني) حتى محطة نادى الشمس، وجميعها محطات مجهزة على أعلى مستوى من سلالم متحركة ومصاعد كهربائية بجميع المحطات، كما أن جميع المحطات والقطارات مكيفة الهواء، وتوجد أيضاً مولات تجارية بالمحطات الكبرى، وتوجد عيادات طبية مجهزة على أعلى مستوى بكل محطة، وتوجد بوابات إلكترونية تعمل بنظامي الكارت الذكي وتذكرة الرحلة الواحدة، مضيفاً أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي، وأن كافة أعمال التشغيل والصيانة من مهندسين وفنيين وإداريين بأيدٍ مصرية 100%.

تشغيل محطات مترو الأنفاق بالخط الثالث