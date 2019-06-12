شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 وإصابة 8 بحادث تصادم أعلى كوبري طره بأوتوستراد المعادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى 14 شخصًا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري طرة بالأوتوستراد في منطقة حلوان.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة قد تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بطرة بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتبين تصادم 3 سيارات ووفاة 14 راكبًا وإصابة 8 آخرون، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي.

من جانبه، تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مصابي الحادث، موجها الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، بتقديم كافة المساعدات الطبية اللازمة للمصابين، وكذلك التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين لاستخراج تصاريح الدفن.

حادث تصادم سيارتين على طريق الأوتوستراد