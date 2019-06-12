شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نستهدف زيادة المزارع المصرية في أفريقيا لدعم العلاقات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الأربعاء، بوفد الشباب الإفريقي، الذي يزور مصر حاليًا، ضمن برنامج منحة جمال عبد الناصر للقيادة التحولية، وذلك لتأهيل حوالي 100 من شباب الاتحاد الأفريقي من القيادات الأفريقية التنفيذية الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم باعتبارها من إحدى عناصر الآليات التي اقرتها أجندة أفريقيا 2063 للاستثمار في الشباب ودعم قدرتهم نحو التحول الإفريقي والتنمية.

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وأكد أبوستيت خلال اللقاء على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة التعاون مع أفريقيا، في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام الحالي 2019، مشددا علي أن رؤية واستراتيجية مصر تعتمد علي ما تمتلكه القارة من ثروات وموارد بشرية في تنفيذ مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية والجهود المصرية للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية في المجال الزراعي، بما يتماشى مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

أشار وزير الزراعة إلى المزارع المصرية في أفريقيا وعددها 8 مزارع ومن المتوقع زيادتها إلى 22 مزرعة بنهاية عام 2020، وذلك في إطار نقل الخبرات المصرية في القطاع الزراعي للدول الافريقية تأكيدا علي عمق العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتنظيم تلك الزيارة لوفد الشباب الإفريقي في إطار منحة ناصر للقيادة التحولية، وبهدف خلق جيل جديد من القيادات الأفريقية الشابة المؤمنة بأهداف الوحدة الأفريقية عن طريق التكامل بين دول القارة.