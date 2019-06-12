شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء محطات صرف صحي ومعالجة في الشرقية بتكلفة مليار و176 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاءات جديدة وتوسعات لعدد من محطات صرف صحي ومعالجة بنطاق دائرة المحافظة خلال عام 2018 /2019 بتكلفة إجمالية بلغت مليار و176 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجديدة بالقرى المحرومة وتطوير محطات قائمة بالفعل لتوفير بيئة صحية نظيفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح غراب أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد من المشروعات طبقا لخطة محددة لوصول خدمات الصرف الصحي لجميع القري والمدن بنطاق المخافظة وتشمل إنشاء توسعات صرف صحي الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى سلمنت بتكلفة 30 مليون جنيه، وصرف صحى النخاس بتكلفة 20 مليون جنيه، وصرف صحى عرب الفدان بتكلفة 20 مليون جنيه، وصرف صحى المسلمية بتكلفة 11 مليون جنيه، وصرف صحى بنى عامر بتكلفة 39 مليون جنيه، وصرف صحى السعدية بتكلفة 30 مليون جنيه، وصرف صحى الحلمية بتكلفة 20 مليون جنيه، وصرف صحى العراقي بتكلفة 15 مليون جنيه، وصرف صحي أم الزين بتكلفة 17 مليون جنيه، وصرف صحي كرديدة بتكلفة 15 مليون جنيه، وصرف صحي العباسة بتكلفة 25 مليون جنيه، وصرف صحي شنبارة الطنانات بتكلفة 10 مليون جنيه، صرف صحي غرب التيسير بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطات (صرف صحي اكراش- صرف صحي شوبك اكراش- صرف صحي العصايد- صرف صحي العطارين- صرف صحي مناحرين- صرف صحي الشراقوة- صرف صحي الديسة) بتكلفة 255 مليون جنيه، وصرف صحي مشتول القاضي بتكلفة 10 مليون جنيه وصرف صحي كفر الحمام بتكلفة 8 مليون جنيه.

وأشار المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال انشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ومحطات رفع وخطوط انحدار وشبكات صرف صحي بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليار و865 مليون جنيه، مؤكداً على ضرورة إزالة أي معوقات تقف أمام تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنطاق دائرة المحافظة والانتهاء منها والعمل على دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.