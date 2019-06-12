شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية.. طالبة تمزق كراسة الإجابة وأخرى تبتلع «دبوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل لحظة بلحظة بغرفة عمليات المحافظة وعمليات الوزارة.

تلّقت مديرية وزارة التربية والتعليم بدمياط، بلاغًا بقيام الطالبة مريم.م، بلجنة مدرسة الروضة الثانوية المشتركة بإدارة الروضة التعليمية، بتمزيق كراسة الإجابة الخاصة بها، بسبب «صعوبة الامتحان»، كما ابتلعت الطالبة مريم.ع، بلجنة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، بإدارة كفر البطيخ التعليمية، دبوسا في آخر ربع ساعة من انتهاء وقت الامتحان، إذ تم نقلها إلى المستشفى وخرجت بعد عمل الإسعافات اللازمة.

يُذكر أن هناك 141 طالبا وطالبة تغيبوا عن أداء الامتحانات من إجمالي عدد الطلاب البالغ عددهم 10881 طالب وطالبة مقيدين في 32 لجنة على مستوى المحافظة، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بالتأكد من عدم تمكن أي طالب من الدخول بأي وسيلة غش إلى اللجنة التي يؤدي فيها الامتحان.