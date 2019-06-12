معهد التغذية: الألعاب الإلكترونية وراء انتشار السمنة المفرطة بين الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة، انتشار السمنة والسمنة المفرطة مؤخرا بين الأطفال، مؤكدا أن السبب الرئيسى لانتشارها العادات الغذائية الخاطئة. وقال المعهد القومى للتغذية فى منشوراتة التوعوية أن انتشار الألعاب الإلكترونية وقلة الحركة وراء انتشارها وإصابة الأطفال والكبار بها. Advertisements وأوضح أنة تم تخصيص عيادات بمبالغ رمزية للكشف ووصف العلاج وعمل برنامج غذائى صحى متكامل لكل مريض حسب وضعة الصحى.

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