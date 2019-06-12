شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفيدرالى للسكر يضع 10 توصيات هامة لاتباع نظام غذائى صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر مرض السكر بشكل وبائى فى العالم كله، بل إن هناك عدد كبير من المصابين بالسكر، لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالى فإنهم يتعرضون لمخاطر المضاعفات، حيث إن مضاعفات مرض السكر خطيرة، وقد تسبب الوفاة.



المرضى السكر قواعد لتناول الاكل الصحى

من أجل ذلك يقدم الاتحاد الفيدرالى للسكر أهم التوصيات لإتباع نظام غذائى صحى.. تعرف عليه.. أولا: اختار الماء أو القهوة أو الشاي..

بدلاً من عصير الفاكهة، أو المشروبات الغازية، أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

ثانيا: تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم..

بما فى ذلك الخضروات الورقية.

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سادسا: اللحوم البيضاء، أوالدواجن، أو المأكولات البحرية.

ثالثا: تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة كل يوم. رابعا : اختيار المكسرات، قطعة من الفاكهة الطازجة، أو اللبن غير المحلى لتناول وجبة خفيفة. خامسا: الحد من تناول الكحول.

بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

سابعا: اختيار زبدة الفول السودانى.

بدلا من تناول الشيكولاتة أو المربى.



الخضروات والفواكه مفيدة لصحتك

ثامنا: اختيار خبز الحبوب الكاملة، بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز أو المكرونة.تاسعا: تناول الدهون غير المشبعة..

(زيت الزيتون أو زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس)، بدلاً من الدهون المشبعة، "الزبدة أو السمن أو الدهون الحيوانية أو زيت النخيل".

عاشرا : تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر..

هناك تهديد خاص من حيث الخطر المصاحب للإصابة بالنوع الثانى من داء السكرى، وهو استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر، خاصة المشروبات المحلاة بالسكر، فى عام 2014 ، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) توصيات جديدة للحد من تناول السكر،حيث يدعم الاتحاد الفيدرالى للسكر هذه التوصيات تأييدًا تامًا.