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الاتحاد الفيدرالى للسكر يضع 10 توصيات هامة لاتباع نظام غذائى صحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر مرض السكر بشكل وبائى فى العالم كله، بل إن هناك عدد كبير من المصابين بالسكر، لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالى فإنهم يتعرضون لمخاطر المضاعفات، حيث إن مضاعفات مرض السكر خطيرة، وقد تسبب الوفاة.

اكتشفيه مبكرا
المرضى السكر قواعد لتناول الاكل الصحى
من أجل ذلك يقدم الاتحاد الفيدرالى للسكر أهم التوصيات لإتباع نظام غذائى صحى.. تعرف عليه.. أولا:  اختار الماء أو القهوة أو الشاي..

بدلاً من عصير الفاكهة، أو المشروبات الغازية، أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

ثانيا: تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم..

بما فى ذلك الخضروات الورقية.

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ثالثا: تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة كل يوم. رابعا : اختيار المكسرات، قطعة من الفاكهة الطازجة، أو اللبن غير المحلى لتناول وجبة خفيفة. خامسا: الحد من تناول الكحول. سادسا: اللحوم البيضاء، أوالدواجن، أو المأكولات البحرية.

بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

سابعا: اختيار زبدة الفول السودانى.

 بدلا من تناول الشيكولاتة أو المربى.

ثامنا: اختيار خبز الحبوب الكاملة، بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز أو المكرونة.
الخضروات والفواكه مفدية ولكن يجب ان تكون نظيفة
الخضروات والفواكه مفيدة لصحتك
تاسعا: تناول الدهون غير المشبعة..

(زيت الزيتون أو زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس)،  بدلاً من الدهون المشبعة، "الزبدة أو السمن أو الدهون الحيوانية أو زيت النخيل".

عاشرا : تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر..

هناك تهديد خاص من حيث الخطر المصاحب للإصابة بالنوع الثانى من داء السكرى، وهو استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر، خاصة المشروبات المحلاة بالسكر، فى عام 2014 ، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) توصيات جديدة للحد من تناول السكر،حيث يدعم الاتحاد الفيدرالى للسكر هذه التوصيات تأييدًا تامًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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