شكرا لقرائتكم خبر عن برامج توعوية ولجان إرشادية لمحصول الطماطم الصيفى لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف لجانها الفنية والإرشادية لمتابعة محصول الطماطم الصيفى لزيادة إنتاج الطماطم الصيفية والمعروض بالأسواق، وإعداد برامج توعوية بالحقول لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن من أهم العمليات الجيدة فى متابعة محصول الطماطم الصيفى، استمرار خدمة الزراعات الصيفية المبكرة من عزيق وري ومكافحة، إضافة دفعة السماد الأخيرة ، ومتابعة طرق الرى المنتظم مع الحرص لعدم وصول المياه إلى موضع الثمار.

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وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من أهم الممارسات الجيدة أيضا لمتابعة محصول الطماطم ، إضافة الدفعة الثالثة من السماد بمعدل ( 200 كجم سلفات نشادر + 50 كجم سلفات بوتاسيوم ) للفدان للعروة الصيفية العادية ، الاهتمام بمكافحة سوسة الطماطم وديدان الثمار ، بدء زراعة العروة الصيفية المتأخرة للطماطم فى غرب الدلتا .

فيما تواصل الإدارة العامة للخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، حملاتها المرورية على جميع الخضروات لزيادة الإنتاج المعروض فى الاسواق ، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، من خلال تكثيف حملاتها المرورية على حقول الخضروات ، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين.