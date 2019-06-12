صور.. محافظ القاهرة يتفقد مصابى حادث طرة.. وسقوط 14 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق الاوتوستراد بمنطقة طرة. Advertisements وقالت محافظة القاهرة إن الحادث أسفر عن وفاة 14 مواطن وإصابة 8 حالات تم نقلهم جميعا لمستشفي البنك الأهلى. ووجه محافظ القاهرة الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة بتقديم كافة، المساعدات الطبية اللازمة للمصابين وكذلك التسهيلات اللازمة لأسر المتوفيين لاستخراج تصاريح الدفن.

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