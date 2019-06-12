مصرع 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين حصيلة حادث تصادم 3 سيارات بطريق الاوتوستراد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إن حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل أعلى كوبرى طره فى منطقة حلوان، أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وأنتقال أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى البنك الأهلى والسلام وحلوان.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى فى كوبرى طره (طريق الاوتوستراد) بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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