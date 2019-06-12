شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين حصيلة حادث تصادم 3 سيارات بطريق الاوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى، إن حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل أعلى كوبرى طره فى منطقة حلوان، أسفر عن وفاة 14 شخصًا وإصابة 8 آخرين، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وأنتقال أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين والمصابين الى مستشفى البنك الأهلى والسلام وحلوان.

Advertisements

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى فى كوبرى طره (طريق الاوتوستراد) بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور أنتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.