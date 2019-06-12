شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قامت بسن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن الجهود المصرية المبذولة فى هذا السياق لم تنعزل عن الجهود الدولية فى مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة وأخرها اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته.