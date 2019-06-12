شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لواضعى امتحان الانجليزى للثانوية العامة: الأسئلة من كتاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، أن أسئلة الامتحان من كتاب المدرسة وسهلة ومباشر.

وأضافت اللجنة الفنية، أنه عن شكاوى بعض الطلاب من الطبيعى أن تكون جزئيات تتعلق بمستوى الطالب المتوسط وليس من الطبيعى أن يتفق جميع الطلاب على سهولة الأسئلة.

وأوضحت اللجنة الفنية، أن الامتحان خاطب كل المستويات المعرفية للطلاب وركز على الأحداث الجارية باستخدام جمل من المنهج مشددة على أنه لا توجد أسئلة تعجيزية.

وأشارت اللجنة، إن إحدى الجزئيات الاختيارية فى الامتحان أشارت إلى نادى ليفربول ومو صلاح، دون تفاصيل.