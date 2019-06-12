شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى يعلن 11 يوليو يوما لـ"مكافحة الفساد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد أمل عمار الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول بمكافحة الفساد، إلى الاحتفال بيوم "مكافحة الفساد" والذى يوافق 11 يوليو .
وأوضحت عمار - خلال كلمتها في افتتاح منتدى مكافحة الفساد - أن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوى لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة .
كما هنأت عمار، مصر لعقدها هذا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن المجلس يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التى تنبثق عن هذا المنتدى .
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى يعلن 11 يوليو يوما لـ"مكافحة الفساد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.