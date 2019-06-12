شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية:6 ملايين حساب وهمى على الفيس بوك وراء انتشار الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء دكتور على حسني وكيل الادارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ،أن صفحة الوزارة على الفيس بوك بها 14 ملايين متابع لنشر الأخبار الصحيحة.

واضاف "حسني" في كلمة لها بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها بمركز بحوث الشرطة ، مؤخرا انتشرت شائعة عن اختطاف فتاة بالبحيرة وبالفحص تبين انها هاربه بسبب امتحانات الثانويه العامة ، لافتا الى انه للاسف يوجد ما بين 4 الى 6 مليون صفحة وهمية على الفيس بوك بمصر ومعظمها يروج الشائعات ، ولا يتوقف الامر على داخل مصر ولكن هناك من يطلقها من الخارج .

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وتابع ، لدينا سرعة في الرد على الشائعات، قائلا: ان شخص اطلق شائعة عن تولي اسم معين لحقيبة وزارة النقل وتناقلت الخبر محطات إعلامية خارجية وتبين انه يمزح وان الاسم الذي أعلنه هو والده المتوفي.