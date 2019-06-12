شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت ردوا فعل طلاب الثانوية العامة 2019 حول مستوى صعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقال الطلاب إن الامتحان ليس بالسهل أو الصعب ولكنه متوسط، موضحين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة فى أسئلة الاختيار من متعدد، والترجمة.

وقال الطالب أحمد على، بلجنة مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية، إن الأسئلة واضحة، كما أن وجود سؤال المحادثة كان مفاجئ ولكن سهل للغاية والقطعة أيضا كانت فى متناول الجميع.

وأكد الطالب أنهم لم يستفيدوا من محاولات الغش الإلكترونى التى ظهرت على بعض صفحات الغش.

فيما دخلت بعض الطالبات فى حالة من البكاء عقب انتهاء اللجنة، بسبب صعوبة الأسئلة خاصة الاختيار من متعدد، التى وصفتها بأنها غير واضحة.

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