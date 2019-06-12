صور.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت ردوا فعل طلاب الثانوية العامة 2019 حول مستوى صعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
وقال الطلاب إن الامتحان ليس بالسهل أو الصعب ولكنه متوسط، موضحين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة فى أسئلة الاختيار من متعدد، والترجمة.
وقال الطالب أحمد على، بلجنة مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية، إن الأسئلة واضحة، كما أن وجود سؤال المحادثة كان مفاجئ ولكن سهل للغاية والقطعة أيضا كانت فى متناول الجميع.
وأكد الطالب أنهم لم يستفيدوا من محاولات الغش الإلكترونى التى ظهرت على بعض صفحات الغش.
فيما دخلت بعض الطالبات فى حالة من البكاء عقب انتهاء اللجنة، بسبب صعوبة الأسئلة خاصة الاختيار من متعدد، التى وصفتها بأنها غير واضحة.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
كما تعقد الامتحانات لـ 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
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