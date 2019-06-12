شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: ٥٥ ألف تقدموا بطلبات للعمل في الجامعات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن إجمالى عدد الذين تقدموا للتسجيل على مواقع الجامعات الأهلية الجديدة الأربعة (جامعة سلمان الدولية- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة- جامعة الجلالة) لشغل الوظائف المختلفة المعلن عنها بلغ حتى الآن (55000) خمسة وخمسون ألف متقدم، وتستقبل المواقع من 300-400 طلب تسجيل كل ساعة في المتوسط.

وأهابت الوزارة بالراغبين في التسجيل على المواقع الأربعة للجامعات الأهلية تكرار دخولهم في أوقات مختلفة للتسجيل نظراً لكثافة عدد الراغبين في الدخول على المواقع للتسجيل، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل هو ظهر السبت الموافق 15 يونيو الجاري.