شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.. وزيرة الصحة تتفقد مستشفى «بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى بورسعيد العام (المبنى القديم والجديد) للوقوف على معدلات إنجاز التجهيزات النهائية قبيل انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأشادت الوزيرة بمعدلات الإنجاز التي وصلت إلى 93%، مشددة على تسليم المبنى الجديد المكون من 3 طوابق يوم 25 يونيو الجاري، كما وجهت بسرعة إنهاء واجهة المبنى القديم، بما يراعي الطراز المعماري والهندسي للمكان.

وذكرت وزيرة الصحة أن المبني الجديد يشمل قسم للعيادات الخارجية، و4 غرف عمليات، و13 سرير طوارئ، و34 حضانة للأطفال، و12 سرير رعاية مركزة للأطفال، بالإضافة إلى قسم للحروق مجهز على أعلي مستوي يضم 30 سرير إقامة، و6 أسرة للرعاية المركزة للحروق، مشددة على ضرورة إجراء إختبارات لكافة أنظمة المستشفي للاطمئنان على عملها بالشكل الجيد.

جدير بالذكر أن الوزيرة كانت قد دشنت غرفة عمليات وطوارئ بمقر هيئات التأمين الصحي الثلاث، للوقوف على التجهيزات النهائية لحظة بلحظة على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً وتذليل أي عقبات.