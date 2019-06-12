شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت: مصر حصن الأمان لأشقائها العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار عبدالرحمن النمش، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، إن الكويت لها تجربة مميزة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة، والتي تكللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أثناء فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد.

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وأردف «النمش» خلال كلمته بالمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد أن تلك التجربة قد تضمنت أحكام وإجراءات متفردة في الكشف عن الذمم المالية للأشخاص السياسيين التنفيذيين الأكثر عرضة لمخاطر ومسببات الفساد، إضافةً إلى تضمنها أحكام الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع، مؤكدا أن ما شهدته أرض مصر في شهر مارس من العام الجاري في أسوان من فاعليات لملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي شكل حاضنة نموذجية لأفكار ورؤى وأحلام وتطلعات الشباب يؤكد على مدى وعي وإدراك القيادة السياسية بمصر بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الشباب.

وأكد النمش أن تضافر الجهود بمنظومة مكافحة الفساد سيعين الدول على بلوغ أهدافها الرامية لتجفيف منابع الفساد ونبذه والتخلص منه.

وقال «النمش» إن «مصر دولة قوية وفتية، وكما عهدناها حصنًا حصينًا لأمن أشقائها العرب، ولم يساورنا الشك بخصوص أن تعود من جديد قوية، وستتغلب على كل مصاعبها، وهو ما سينعكس إيجابا لمجريات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن مصر تسير على طريق الإصلاح والتنمية نحو تحقيق معدلات تنمية اقتصادية بالوطن العربي والشرق الأوسط.