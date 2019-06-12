شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئات مكافحة الفساد بأفريقيا: التعاون مع مصر يرسم خريطة القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيمانويل أوليتا، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا، إن القارة الأفريقية مفتوح أمامها كافة السبل لتثرى وتصل إلى السلطة، ولكن لا الثروة ولا السلطة لها فائدة في ظل وجود الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد هو الطريق الأقصر للحصول على الثراء.

وتابع «أوليتا» أن المال وبكل تشعباته وما يحققه من الثراء فهو يؤدي إلى الإتجار في السلاح وزلزلة استقرار الدول وسكانها، مما يؤدي إلى هجرة الشباب التي تعد هجرة عقول أيضًا من الدول.

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وأضاف «أوليتا» أن أفريقيا لها الكثير من المجالس الاستشارية الخاصة بالفساد، مشيرًا إلى أنه في سبتمبر 2018 تم إنشاء منصة لمكافحة الفساد، وهناك الكثير من الدول الإفريقية منظمة لها.

وأكد «أوليتا» على أنه لا يجب العمل لكي يصفق لهم الشعب فقط، ولكن يجب العمل لترك إرث لأبنائهم بالشكل الذي يجعلهم يفخرون بهم.

كما قال إن مصر تستحق أن تكون رئيسة للاتحاد الإفريقي خاصًة في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوضح أنه كان لابد من التعاون مع دولة كبيرة مثل مصر من أجل مستقبل أفضل للقارة وبدونه لا يمكن رسم خريطة واضحة لمستقبل القارة.