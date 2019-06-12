شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: نقل مكتبة كلية التربية إلى مقرها الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بنقل مكتبة كلية التربية من الجامعة القديمة إلى مقرها الجديد داخل الجامعة الجديدة تيسيرًا على الطلاب.

وطالب رئيس الجامعة، خلال تفقده لجان الامتحانات بالكلية، بضرورة تزويد المكتبة بأحدث الإصدارات العلمية والرقمية في المجال.

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وصرح الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، بأن المكتبة تحتوي على أكثر من ١٢٠ ألف كتاب يستفيد منها جميع الطلاب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وقال إن رئيس الجامعة أصدر تعليماته بضرورة الانتهاء من نقل المكتبة في أسرع وقت حتى تكون جاهزة بحلول العام الدراسي الجديد.

وكان رئيس الجامعة قد تفقد لجان الامتحانات لطلاب الفرقة الأولي، البالغ عددهم ١٤٦٥ طالبًا وطالبة، وذلك في الفترة الصباحية.

كما يؤدي طلاب الفرقة الرابعة، وعددهم ١٠٠٠ طالب وطالبة بالفترة المسائية على أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع المقبل.

جولة طارق راشد داخل لجان امتحانات