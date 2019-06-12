شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إجراءات جديدة لتيسير قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، الدكتور رشا كمال، حول مبادرة «ادرس في مصر».

تطرق التقرير إلى استراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بداية من مايو الماضي، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين www.wafeden.gov.eg

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وفي إطار التيسير على الطلاب الوافدين، أوضح التقرير قيام إدارة الطلاب الوافدين باتخاذ عدة إجراءات، منها توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال إلى أنه تقدم حتى الآن على موقع الطلاب الوافدين ٤٣٦٣ طالبًا من مختلف الجنسيات، مع توقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى، حيث حصل 2418 طالبًا على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019\2020، وجار فحص مستندات ١٢٥طالبًا من المتقدمين، وانتهاء 1301 طلاب من إدخال بياناتهم.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة في مصر العام الماضي خلال نفس الفترة بلغت 3553 طالبًا فقط.

وهو ما يؤكد النتائج الإيجابية للإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الطلاب الوافدين.