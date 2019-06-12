شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بربط صرف الحوافز بالإنتاجية في مشروع النقل الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اجتماعًا مع مجلس إدارة مشروع النقل الجماعي، لمناقشة الوضع الحالي للمشروع، والوقوف على خطة التطوير وهيكلة الإدارة، ضمن تطوير عدد من المشاريع التابعة للمحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالرحيم، مدير مشروع النقل الجماعي، وأحمد إبراهيم مدير إدارة المركبات.

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وطالب المحافظ، خلال الاجتماع، بتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة، والتي تعود بالنفع على المواطنين.

وجه المحافظ بتغيير لائحة العمل بالمشروع على العاملين به بحيث لا يتم صرف حوافز إلا بعد تحقيق المستهدف وإبلاغ العاملين بربط الحوافز بالإنتاجية والربح، كما وجه بإعادة النظر في قيمة التعاقدات ما بين الجهات المختلفة ومشروع النقل الجماعي.

وقرر المحافظ عودة الأتوبيسات المعارة إلى بعض المشروعات الأخرى بالمحافظة، كما وجه بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة، بالإضافة إلى هيكلة الإدارة وتقدير حاجة الإدارة من السائقين والفنيين.

وأكد المحافظ على إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بمتابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك في غير خطوط السير، وعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع.