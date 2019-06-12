شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: استجبنا لـ97% من بلاغات المواطنين بشأن المياه والنظافة والتعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، إن المواطن عليه دور رقابي مهم لمعاونة المحافظة في الإبلاغ عن أي مشكلات أو معوقات لمتابعتها والعمل على سرعة حلها، سواء تتعلق بمخالفات البناء أو إهدار مياه الشرب أو وجود مخلفات رتش وقمامة وإشغالات.

وأضاف أن المحافظة تلقت 2000 بلاغ وشكوى من المواطنين من خلال غرفة العمليات بالديوان العام خلال الشهر الماضي، وأنه تم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الواردة، وجارٍ المتابعة لاستكمال حل باقي المشكلات التي تم استقبالها من المواطنين.

وأوضح «راشد» أن عدد البلاغات التي تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضي يعد الأكبر على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أي مشكلات، حسب قوله.

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وأشار إلى أن البلاغات تنوعت ما بين أعطال بالكهرباء وانقطاعات أو ضعف بالمياه ووجود تعديات وإشغالات ومخالفات بناء وتصدعات ونظافة.

وأضاف المحافظ أن نسبة البلاغات الواردة من المواطنين بالأحياء أعلى من نسبة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين بالمراكز والمدن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد بلاغات المواطنين بشأن مخالفات المباني بلغت 121 بلاغًا، حيث جاء حي الهرم في المرتبة الأولى بـ 38 بلاغًا، وتمت إزالة 34 مخالفة منها، وجارٍ استكمال إزالة باقي المخالفات، ثم حي بولاق الدكرور 18، تمت إزالة 16 منها وجارٍ الاستكمال، وباقي الشكاوى موزعة على الأحياء والمراكز والمدن.

كما تم استقبال بلاغات بشأن مخالفات تصدعات انهيار سقف وتصدع وأعمال حفر وأعمال هدم، وبلغت 90 بلاغًا وتم التعامل الفوري معها.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على الرقم 114 الخاص بغرفة عمليات المحافظة وذلك على مدار اليوم.

يشار إلى أن عدد البلاغات الواردة الشهر الماضي بشأن وجود إشغالات لمطاعم ومقاهي ومنشآت تجارية بلغ 218 بلاغًا، حيث يأتي حي العمرانية بـ 57 بلاغًا تم تنفيذها بالكامل وإزالة كل المخالفات، ثم حي الهرم بـ30 بلاغًا تم التعامل معها.