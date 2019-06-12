شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان، صادر عن وزارة الخارجية، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف، صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة ٢٦ شخصا من جنسيات مختلفة.

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وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكدًا على أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

كما دعا البيان المجتمع الدولي للعمل إلى التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.