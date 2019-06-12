شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع سفير الدنمارك تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك في القاهرة ووفد شركتي ميرسك العالمية واي بي مولر كابيتال، الذراع الاستثمارية لميرسك، وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

حضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

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في بداية اللقاء، أكد السفير الدنماركي اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها مناخ واعد.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد وزير النقل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال، مشيرا إلى انتهاء عمل اللجنة الفنية التي سبق أن أصدر قرارا بتشكيلها قبل نهاية هذا الشهر، والمختصة ببحث الخطوات والآليات التي ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، كما استعرض الجانبان إمكانية توقيع عدد من مذكرات التفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري، وهو ما رحب به وزير النقل، مشيرا إلى أن النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب أن تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

وأعربت شركة آي بي مولر كابيتال، الذراع الاستثمارية لميرسك العالمية، عن استعدادها للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والتي ستبدأ الدراسات الخاصة به بداية يوليو المقبل، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتًا إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقًا لأسس علمية.