شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشيد ببرنامج «إيجي جيت» لإحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في سابقة لم تحدث من قبل، قام البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بدعوة من شركة «إيجي جيت»، بوابة مصر الرقمية، إحدى شركات صندوق تحيا مصر، بحضور الاجتماع السنوي لأساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر، لعرض البرنامج الفريد الذي أعدته الشركة لإحياء مسار العائلة المقدسة وفقًا لأحدث تقنيات العالم الافتراضي الذي استطاع أن يتغلب على نقاط المسار التي لم تتم تنميتها حتى الآن.

وأشاد قداسة البابا بالتقنيات الحديثة التي استخدمتها «إيجى جيت» والتي عرضتها الدكتورة ميناس إبراهيم، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة، مؤكدا أنها يسرت بشكل كبير لمسيحيي العالم مشاهدة مسار السيد المسيح وعائلته منذ دخولهم إلى مصر وحتى خروجهم منها، مطالبا أساقفة الكنيسة القبطية بكنائس المهجر دعوة أبناء الجاليات المصرية في الخارج وأقباط العالم لزيارة هذا المسار الذي تعرضه الشركة على منصتها الإلكترونية باستخدام تقنيات Virtual reality التي عالجت نقاط المسار غير الممهدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر الكاتدرائية بالعباسية شاهد أساقفة المهجر جميع نقاط مسار العائلة المقدسة وتجولوا داخل جميع الأديرة والكنائس باستخدام تقنيات الواقع الافتراضى وأبدوا إعجابهم بالفكرة الرائدة والفريدة التي تم طرحها لتسويق هذا البرنامج الديني المتميز والذي يخاطب أكثر من 2 مليار مسيحي حول العالم، وطالبوا من الشركة إرسال الروابط الإلكترونية الخاصة بالمسار إلى مقر الكنائس بأوروبا وأنحاء العالم ليتم توفيرها لرعايا الكنائس والراغبين في مشاهدة مسار السيد المسيح.

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من جانبها، أكدت الدكتورة ميناس إبراهيم أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتشكيل خلية عمل ضمت متخصصين في مجالات العالم الافتراضى ووفرت لهم أحدث المعدات والتقنيات اللازمة وخلال وقت قياسي قاموا بتصوير جميع النقاط بمسار العائلة المقدسة، بالإضافة إلى الكنائس والأديرة المقامة عليه، مشيرة إلى أن هذه التقنية عالجت وبشكل مبهر بعض المناطق التي لم يتم تمهيدها والتى لن يستطيع المسيحيون زياراتها على أرض الواقع.

وقالت إن الشركة بصدد وضع البرنامج كاملًا على موقع الشركة www.eggate.com حتى تستطيع الجاليات المصرية في الخارج وجميع المسيحيين مشاهدة المسار، مؤكدة أن الشركة تقوم الآن بتسويق هذا البرنامج مع منظمي الرحلات في مصر وأوروبا لجذب مسيحيي العالم وتعظيم عائدات مصر من السياحة الدينية، مشيرة إلى أن البرامج التي طرحتها الشركة والخاصة بزيارة المناطق غير الممهدة بخاصية الواقع الأفتراضى أو برنامج زيارة المناطق الممهدة سوف تكون له آثار إيجابية على دخل مصر من صناعة السياحة.

وأضافت أن نقاط المسار يصل عددها إلى نحو 25 نقطة يجري تطويرها حاليا لتنفيذ أهم برنامج سياحي ديني في العالم وزيادة عائدات مصر من ثرواتها السياحية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الذي راجعه قداسة البابا سوف يعود بالفائدة على الاقتصاد وسيضعنا على خريطة السياحة الدينية في العالم.

وأشارت إلى أننا يجب أن نستغل أيضا ما قاله قداسة بابا الفاتيكان خلال زيارته الأخيرة لمصر حيث طالب مسيحيي العالم بزيارة مسار السيد المسيح في مصر والتبرك بالأماكن التي زارها منذ دخوله وحتى خروجه منها.

ويذكرأن شركة «إيجي جيت» بوابة مصر الرقمية هي إحدى شركات صندوق تحيا مصر، وتقوم بتسويق جميع الخدمات السياحية والصناعية واليدوية لمصر عبر منصتها الرقمية، وفى سبيل تحقيق ذلك وفرت أحدث أجهزة التصوير وتقنيات الواقع الافتراضي.