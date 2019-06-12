شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة «الابتدائية الأزهرية» بشمال سيناء بنسبة نجاح 59% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد محمد عبدالعظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بشمال سيناء، الأربعاء، نتيجة امتحان نهاية العام للشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء للعام الدراسي 2019/2018، بنسبة نجاح بلغت ٥٩%.
وأكد «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات بشمال سيناء بلغ ٧٣٦ طالبًا وطالبة، من بينهم ٣٧٠ طالبًا و٣٦٦ طالبة، حيث بلغت نسبة نجاح البنين ٦٥.٦% ونسبة نجاح البنات ٥٢.٤% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات.
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