شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (225) درجة، والثانوي العام خدمات (180) درجة، والثانوي الخاص (140) درجة، بزيادة في أعداد المتقدمين لمرحلة الثانوية العامة بنسبة 5%، وزيادة 50 فصلا دراسيا جديدا عن العام الماضي لاستقبال الطلاب الجدد.

كما اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2019 /2020 م وتقرر أن يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، وذلك وفقا للصورة المرفقة بالخبر.