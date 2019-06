شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: 60% من اللحوم لن تكون من الحيوانات المذبوحة بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن معظم اللحوم التى سيتناولها الناس بحلول 2040 لن تكون من الحيوانات المذبوحة، حيث يتوقع تقرير أن يتم زراعة 60% من اللحوم داخل أحواض، أو أن يتم استبدالها بمنتجات نباتية تبدو مثل اللحوم وتحمل نفس مذاقها.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذى أعدته شركة الاستشارات العالمية AT Kearney ، بناءً على مقابلات الخبراء، يسلط الضوء على الآثار البيئية السلبية لإنتاج اللحوم التقليدية والمخاوف التي يواجهها الناس بشأن رفاهية الحيوانات فى ظل الزراعة الصناعية.

يقول التقرير: "ينظر الكثيرون إلى صناعة الثروة الحيوانية على نطاق واسع باعتبارها شرًا لا لزوم له.. لاسيما مع مزايا استبدال اللحوم النباتية الجديدة واللحوم المستزرعة على اللحوم المنتجة تقليديًا، إنها مسألة وقت فقط قبل أن تستحوذ على حصة كبيرة فى السوق."

وأشارت الصحيفة إلى صناعة اللحوم التقليدية تعتمد على مليارات الحيوانات وتقدر قيمتها بتريليون دولار (785 مليار جنيه إسترليني) سنويًا. ومع ذلك، فإن الآثار البيئية الضخمة أصبحت واضحة فى الدراسات العلمية الحديثة، لاسيما مع الانبعاثات التى تسببت فى أزمة المناخ إلى تلوث الأنهار والمحيطات.

وأوضحت "الجارديان" أن شركات مثل Beyond Meat و Impossible Food و Just Foods التي تستخدم المكونات النباتية لصناعة البرجر البديل والبيض المخفوق وغيرها من المنتجات تنمو بسرعة. تشير تقديرات AT Kearney إلى أنه تم استثمار مليار دولار في هذه المنتجات النباتية ، بما في ذلك من قبل الشركات التي تهيمن على سوق اللحوم التقليدية. جمعت " Beyond Meat " 240 مليون دولار عندما تم طرح أسهمها شهر مايو وارتفعت أسهمها بأكثر من الضعف منذ ذلك الحين.