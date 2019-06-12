شكرا لقرائتكم خبر عن المراقب العام فى نيجيريا: 2.5 تريليون دولار تهدر سنويا بسبب الفساد عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنطونى ماكاثى المراقب العام فى نيجيريا، إن الفساد ظاهرة عالمية والأخطر على الاقتصاد العالمى، كما أنها حجر عثرة للتنمية والاستقرار، وتحدٍ رئيس لعملية الحوكمة والإدارة.

وأضاف المراقب العام فى نيجيريا، فى كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسى، أن الفساد وصل إلى معدلات مقلقة فى القارة السمراء، كما أنها امتدت إلى الجهات الحكومية وهذا يمثل تحديًا لآداء الحكومات، كاشفًا عن أن 20 إلى 40 مليار دولار تفقد سنويًا فى القارة الأفريقية بسبب الفساد.

وأكد "ماكاثى"، أن نحو تريليون دولار تدفع سنويا فى شكل رشاوى، و2.5 تريليون دولار تهدر سنويًا بسبب الفساد، موضحا أن 5% من إجمالى الناتج العالمى تهدر بسبب الفساد.