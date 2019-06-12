شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. انطلاق المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق المنتدى الأفريقى لأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قامت بسن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلًا عن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

تباينت ردوا فعل طلاب الثانوية العامة 2019 حول مستوى صعوبة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقال الطلاب إن الامتحان ليس بالسهل أو الصعب ولكنه متوسط، موضحين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة فى أسئلة الاختيار من متعدد، والترجمة

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قال شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن شعوب بعض دول القارة الأفريقية عانت كثيرًا من ضياع مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل وبات الفساد هو العدو الأكبر والذى تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويًا، بما يمثل تحديًا هائلا أمام جهود التنمية والاستقرار فى القارة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة خطة طرح الأراضى والوحدات السكنية للحجز، تلبية لطلبات المواطنين الراغبين فى الحجز، والشركات الراغبة فى المشاركة فى التنمية والاستثمار.

حررت لجنة المراقبة بمدرسة لجنة البدارى الإعدادية بمحافظة أسيوط، منذ قليل، 7 محاضر غش خلال أداء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الإنجليزية صباح اليوم الأربعاء.

أكدت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشارى الأفريقى لمكافحة الفساد، أن الظاهرة تعمل على عرقلة تنمية أفريقيا، مشددة على ضرورة القضاء عليها تمامًا.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.