شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لعرض ما تم فى تطوير الشبكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الموازنة العامة للشركة وما تم إنجازه حتى الآن.
واستعرضت المهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشراتبموازنة العام المالى 2019/2020 تتمثل فى :
إضافة سعات محطات الجهد الفائق للشبكة بحوالى 24625 ميجاوات لترتفع معها السعات إلى 115461 ميجاوات بنسبة تطور 27% عن العام المالى المتوقع 2018/2019.
إضافة سعات محطات الجهد العالى للشبكه بحوالى 6600 ميجاوات لترتفع إلى 67430 ميجاوات بنسبة تطور 10,8% عن العام المالى المتوقع 2018/2019 .
زيادة أطوال خطوط الجهد الفائق بحوالى 1456 كم بنسبة تطور 5,5% عن المتوقع عن العام المالى 2018/2019 .
زيادة اطوال خطوط الجهد العالى بحوالى 1024 كم بنسبة 4,6% عن العام المالى 2018/2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لعرض ما تم فى تطوير الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.