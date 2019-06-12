شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يستقبل 100 شاب أفريقى ويستعرض جهود إنشاء مزارع مصرية بالقارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وفد وزارة الزراعة صباح اليوم الأربعاء، وفد الشباب الإفريقى، الذى يزور مصر حاليا ضمن برنامج منحة جمال عبد الناصر للقيادة التحولية، لتأهيل حوالى 100 من شباب الاتحاد الإفريقى من القيادات الإفريقية التنفيذية الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة داخل مجتمعاتهم باعتبارها من إحدى عناصر الآليات التى أقرتها أجندة أفريقيا 2063 للاستثمار في الشباب ودعم قدرتهم نحو التحول الإفريقى والتنمية، وفى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى فى العام الحالى 2019..

وأكد الوفد على اهتمام مصر بزيادة التعاون مع إفريقيا، واستيراتيجية استغلال ما تمتلكه القارة من ثروات وموارد بشرية لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية والجهود المصرية للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية في المجال الزراعي بما يتماشى مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، موكدا أن المزارع المصرية في أفريقيا وعددها 8 مزارع ومن المتوقع زيادتها إلى 22 مزرعة بنهاية عام 2020.