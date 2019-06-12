شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإعلامي للوزراء: الشائعات تنتعش عندما تحقق الدولة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامي لمجلس الوزراء: "خصصنا بريد إلكتروني ورقم تليفون لاستقبال استفسارات المواطنين عن الشائعات والرد عليهم وتفنيدها".
وأضافت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن التعليم أكثر تعرضا للشائعات ثم التموين ، ويزيد حجم الشائعات لدى اعتزام الدولة اتخاذ بعض القرارات أو تحقيق إنجاز على أرض الواقع ، لافتة إلى أن حملة 100 مليون صحة طالها عدد كبير من الشائعات أبرزها نقل العدوى والمرض.
وتابعت : "أكبر قطاع نالته الشائعات خلال الستة أشهر الأخيرة الإصلاح الاقتصادي ، وقمنا بالرد عليها وتفنيدها وعقد مقارنة بما حدث من نجاحات الان والسنوات الماضية".
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