شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى: الجماعات الإرهابية تستخدم من ليس لديهم ثقافة لترويج الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، أن مروجى الشائعات يحاولون بكل الطرق هدم المجتمع واضاف في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها على المجتمع المقامة بمركز بحوث الشرطة ، لا نخشى الشائعات بقدر خشيتنا من إدمان ترويج الشائعات ،لافتا الى ان الجماعات الارهابية تستخدم من ليس لهم ثقافة للترويج للشائعات.

وتابع ، الجماعات الارهابية تستخدم الدين في هدم الدنيا، ولدينا مرصد للرد على الفتاوي التكفيرية ونجلس ونحلل هذه الشائعات ، ولدينا مؤشر الفتوى العالمي للرد على الشائعات واخرجنا 300 تقرير بينها الرد على فتاوي داعش التكفيرية، فضلا عن الرد على ما أسموه "الخوف من الاسلام".

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واردف مستشار مفتي الجمهورية ان الشائعات طالت رؤية العيد لكننا تعاملنا بالعلم ، والرد على الشائعات يحتاج الى علم وتوثيق.