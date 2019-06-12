شكرا لقرائتكم خبر عن حكم تعيين المرأة فى وظيفة مأذون.. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد المتابعين حول عمل المرأة فى وظيفة مأذون والذى جاء نصه:"ما الحكم في تعيين المرأة في وظيفة مأذون، وذلك من الناحية الشرعية؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

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وتابعت دار الإفتاء المصرية:"وما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولى، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة".