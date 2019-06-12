الأحد.. "الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، الأحد المقبل، بأحد فنادق القاهرة، ويستمر يوما واحدا، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".

يفتتح المؤتمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وقالت الدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة والمنسق القومي لمشروع "برايم"، إن المؤتمر سيبحث وضع خطة للتحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري والوصول إلى زراعات ذات قيم اقتصادية أعلى تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياة إضافة إلى استخدام التكنولوجيا بالشكل الذي يئدي إلى إحداث نقله نوعيه في تسويق منتجات صغار المزارعين، وذلك من خلال الحوار مع شركاء المنظومة الزراعية من المنظمات الدولية الداعمة لمصر وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالى الزراعة والاقتصاد الزراعى، والمصدرين واتحادات الغرف التجارية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى واللجان التسويقية التي تم تشكيلها داخل الجمعيات الزراعية وجمعيات تنمية المجتمع بالمناطق الريفية الأكثر احتياجا.

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ومن ناحيته، قال الدكتور محمد القرش، المدير التنفيذي لمشروع" برايم"، إن المؤتمر يهدف إلى فتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال وصغار المزارعين واستعراض أنسب آليات دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، ونشر المعلومات التسويقية والاعتماد على الحلول التكنولوجية الملائمة فى مجالات الإنتاج الزراعى بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلى والتصدير.

تبدأ جلسات المؤتمر في العاشرة صباحا وتتضمن فعالياته 3 جلسات الأولى بعنوان السياسات الزراعية المستدامة ودمج صغار المزارعين، والثانية "الزراعة الرقمية طريق برايم لرفع قدرات صغار المزارعين" والأخيرة "اقتصاديات الزراعة المستدامة ودعم صغار المزارعين".

من المنتظر أن يصدر المؤتمر في نهاية جلساته ومناقشاته عددا من التوصيات التي تسهم في تحقيق نهضة زراعية واقتصادية يستفيد منها صغار المزارعين.​