"بدر" تفتح باب التسجيل للقبول بالعام الدراسي الجديد للمصريين والأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة بدر BUC عن فتح باب التسجيل للقبول في العام الدراسي الجديد 2019- 2020، أمام الطلاب المصريين والعرب والأجانب الناجحين في الثانوية العامة؛ للالتحاق بكلياتها التسعة، وهي: طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الفنون السينمائية والمسرحية، اللغات والترجمة، الفنون التطبيقية، وإدارة الأعمال.

وقال الدكتور مصطفى كمال، رئيس الجامعة، إن الجامعة تقبل طلبات مبدئية للالتحاق بالجامعة من الطلاب الثانوية العامة المصرية لحين صدور النتيجة.

وأوضحت الجامعة، في بيان الأربعاء، أن التسجيل وتقديم طلبات الالتحاق بمقر الجامعة الكائن بالمنطقة الترفيهية بمدينه بدر بالقاهرة.

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واشترطت بدر، أن يستوفي الطالب جميع المستندات المطلوبة بالتنسيق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة المصرية، ويشترط للالتحاق بالجامعة حصول الطالب على المجموع المعتمد من الجامعة لكل كلية، واجتيازه لكل من اختبارات تحديد المستوى للغة الأجنبية، واختبار القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم القبول فيها اجتياز اختبارات القدرات ومنها كلية الفنون التطبيقية والفنون السينمائية والتمريض، وكذلك الكشف الطبي.

وعن الأوراق المطلوبة أوضحت: يجب أن يقدم الطالب صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وصورة ضوئية من شهادة الميلاد، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية للطالب وولي الامر.

وأضافت: أما عن المستندات المطلوبة بعد القبول بالتنسيق بالجامعة، فتشمل أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها موثقة من الخارجية المصرية، وأصل شهادة الميلاد، عدد ٦ صور ٤×٦ خلفية بيضاء، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية، وصورة ضوئية من البطاقة الشخصية لولي الأمر (الأب او الأم)، ونموذج ٦ جند التجنيدي للطلاب الذكور، وبالنسبة للطلاب المسجلين بجامعات أخري يجب احضار خطاب سحب بالإضافة الي بيان حالة موضح فيه موقف الطالب من التجنيد، شهادة حسن سير وسلوك للطلاب المحولين من جامعات أخري.