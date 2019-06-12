"انهيار ودموع وابتسامات".. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول اللغة الانجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب الثانوية العامة أداء امتحان اللغة الانجليزية، اليوم الأربعاء، بـ1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وتباينت آراء الطلاب بمدارس منطقة السيدة زينب، حول مستوى الامتحان، بين السهل والمتوسط، والصعب للغاية، إلا أن كثيرين أكدوا أن الطالب الذي اهتم بالكتاب المدرسي، وكتاب التدريبات work book، كان الامتحان بالنسبة لهم سهلًا.

وقالت الطالبة راما حسام، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب، إن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة التي لم تتمكن من الإجابة عليها مثل سؤال الترجمة: 'الترجمة من الانجليزي للعربي كانت عن البيئة بس كان فيها كلمات صعبة جدا".

وأضافت الطالبة رنا محمود، أن الامتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي وكتاب التدريبات work book: "فيه أكتر من سؤال كان من الـwork book، زي البراجراف اللي كان عن تكنولوجيا التعليم، لكن فيه طلاب مش بيهتموا بالكتاب ده وبيعتمدوا على مذكرات المدرسين في الدروس الخصوصية".

ولفتت الطالبة نورهان عماد، إلى أن بعض أسئلة القصة كانت صعبة، وبعض الكلمات في القطعة الخاصة بالحيوانات والملابس التي تصنع من جلودها، ولكن بشكل عام لم يخرج الامتحان عن الكتاب المدرسي.

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واجتمع الطلاب على سهولة أسئلة الاختيار من متعدد، والمحادثة، مشيرين إلى أن الطالب الذي ذاكر المنهج جيدا على مدار العام يتمكن من الإجابة عن الامتحان بسهولة، اما الذي اعتمدوا على توقعات معلمي الدروس الخصوصية ولم يهتموا بتجميع حصيلة لغوية ولا بالأسئلة الواردة في كتاب التدريبات work book واجهوا صعوبة بالغة في الكثير من الأسئلة.

وشهدت بعض اللجان بكاء وانهيارًا للطالبات، بسبب صعوبة أسئلة الامتحان.

كما اشتكى أحد الطلاب بلجنة الخديوية الثانوية بالسيدة زينب، من التهاون في تفتيش الطلاب والسماح لهم بالغش: "كان فيه طلاب معاهم ورق واللجان سايبة وفتشونا أي كلام، لجنة البنات اللي جنبنا البرهانية كانوا مشددين عليها أوي".

وبحسب وزارة التربية والتعليم، تقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى إجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالبًا/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.