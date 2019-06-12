بـ20 جنيها.. الأزهر يفتح باب التظلم على نتيجة الابتدائية والإعدادية السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، إن المناطق تبدأ استقبال طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للتظلم على نتائجهم بدءًا من السبت المقبل، ولمدة أسبوعين.

وأضاف عبدالرحيم في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن قطاع المعاهد الأزهرية قرر أن تكون قيمة التظلم 20 جنيهًا عن المادة الواحدة، يستردها الطالب حال حصوله على درجات إضافية بعد الانتهاء من عملية الرصد.

وأِشار رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى أن قطاع المعاهد قرر أن تكون التظلمات بالمناطق تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر إلى القاهرة، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ولفت عبدالرحيم إلى أنه يحق للطلاب والطالبات التظلم في عدد المواد التي يرغبون فيها بشرط تسديد مبلغ 20 جنيهًا عن كل مادة، مشيرًا إلى أن كل طالب يتقدم بتظلم على نتيجته ، يتم تحديد موعد لاحق له، للاطاع على ورقة الإجابة الخاصة به.

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وكشف رئيس الإدارة المركزية للامتحانات قطاع المعاهد الأزهرية، أنه لا يحق للطالب التظلم على المادة الواحدة أكثر من مرة، وله الحق في التظلم في مواد كثيرة، حال رغبته في ذلك.

وقال إن نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر، ارتفعت عن العام الماضي، ويوجد تحسن عام بعد آخر في الامتحانات.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أمس الثلاثاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 72.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149303 طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 65.22%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالبًا وطالبة.